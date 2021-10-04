ООН висловила надію вакцинувати весь світ проти коронавірусу до кінця 2022 року

Голова 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (ГА) Абдулла Шахід висловив надію на вакцинацію всього світу проти коронавірусу до кінця 2022 року. Він закликав всі країни об’єднатися для досягнення цієї мети.

“Я маю намір використовувати свої повноваження, щоб об’єднати всіх. Моє завдання полягає в тому, щоб ми всі прийшли до набагато більш обнадійливому терміну вакцинації всього населення планети до кінця 2022 року”, – підкреслив Шахід.

Він зазначив, що Генеральна Асамблея складається з 193 країн. Сигнали, які прозвучали під час дебатів на тижні високого рівня ГА, були дуже позитивними, в тому числі з США, Індії, Китаю, країн-виробників вакцин і з різних частин світу.