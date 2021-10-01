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Украина отказалась от транзита газа в Венгрию. Глава Нафтогаза требует санкций против компаний, связанных с Газпромом

Евгений Подольский

Россия использует газ как оружие, поэтому компании, связанные с «Газпромом», должны подвергаться санкциям — так глава украинского концерна «Нафтогаз» прокомментировал сегодняшнюю приостановку транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Ранее Москва и Будапешт подписали соглашение о поставках газа в обход Украины.

Юрий Витренко писал, что Кремль приостановил транспортировку газа через Украину в Венгрию, несмотря на то, что ранее у него были контракты на транзит голубого топлива. Глава Нафтогаза оценил, что приостановка транзита представляет огромную угрозу для Украины и Европы.

При этом он напомнил, что и Германия, и США заявили о своей готовности отреагировать, если Россия использует транзит газа в качестве оружия.

Юрий Витренко написал, что в связи с этим ожидает введения санкций в отношении дочерней компании «Газпрома», которая является оператором газопровода «Северный поток — 2».

В минувший понедельник Венгрия и Россия подписали контракт на поставку газа более чем на 10 лет в обход Украины. Сегодня Россия приостановила транспортировку газа через Украину в Венгрию.

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