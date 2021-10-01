Україна відмовилася від транзиту газу до Угорщини. Глава Нафтогазу вимагає санкцій проти компаній, пов’язаних з Газпромом

Росія використовує газ як зброю, тому компанії, пов’язані з «Газпромом», повинні піддаватися санкціям – так глава українського концерну «Нафтогаз» прокоментував сьогоднішнє припинення транзиту російського газу до Угорщини через територію України. Раніше Москва і Будапешт підписали угоду про постачання газу в обхід України.

Юрій Вітренко писав, що Кремль припинив транспортування газу через Україну в Угорщину, незважаючи на те, що раніше у нього були контракти на транзит блакитного палива. Глава Нафтогазу оцінив, що припинення транзиту становить величезну загрозу для України і Європи.

При цьому він нагадав, що і Німеччина, і США заявили про свою готовність відреагувати, якщо Росія використовує транзит газу в якості зброї.

Юрій Вітренко написав, що в зв’язку з цим очікує введення санкцій щодо дочірньої компанії «Газпрому», яка є оператором газопроводу «Північний потік – 2».

У минулий понеділок Угорщина і Росія підписали контракт на поставку газу більш ніж на 10 років в обхід України. Сьогодні Росія призупинила транспортування газу через Україну в Угорщину.