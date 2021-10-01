ГоловнаУКРАЇНАУкраїна відмовилася від транзиту газу до Угорщини. Глава Нафтогазу вимагає санкцій проти...
УКРАЇНА

Україна відмовилася від транзиту газу до Угорщини. Глава Нафтогазу вимагає санкцій проти компаній, пов’язаних з Газпромом

Євгеній Подольський

Росія використовує газ як зброю, тому компанії, пов’язані з «Газпромом», повинні піддаватися санкціям – так глава українського концерну «Нафтогаз» прокоментував сьогоднішнє припинення транзиту російського газу до Угорщини через територію України. Раніше Москва і Будапешт підписали угоду про постачання газу в обхід України.

Юрій Вітренко писав, що Кремль припинив транспортування газу через Україну в Угорщину, незважаючи на те, що раніше у нього були контракти на транзит блакитного палива. Глава Нафтогазу оцінив, що припинення транзиту становить величезну загрозу для України і Європи.

При цьому він нагадав, що і Німеччина, і США заявили про свою готовність відреагувати, якщо Росія використовує транзит газу в якості зброї.

Юрій Вітренко написав, що в зв’язку з цим очікує введення санкцій щодо дочірньої компанії «Газпрому», яка є оператором газопроводу «Північний потік – 2».

У минулий понеділок Угорщина і Росія підписали контракт на поставку газу більш ніж на 10 років в обхід України. Сьогодні Росія призупинила транспортування газу через Україну в Угорщину.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденпандеміявакцинаБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International