Богдан Безпалько, член Ради з питань міжнаціональних відносин при президенті Росії, в інтерв’ю порталу «Україна.ру» заявив про радикальний спосіб встановлення миру в Донбасі.

Він зазначив, що в сучасних умовах не має сенсу чекати від Києва виконання Мінських домовленостей, оскільки українська влада «позбавлені суб’єктивності», вони знаходяться під контролем Заходу. Але в той же час, за його словами, є спосіб встановити мир на Донбасі.

«Кращим способом була б ліквідація самої України як держави. Це було б краще не тільки для Росії і жителів Донбасу, але і для самих громадян України, для тих, хто там живе», – наполягав Безпалько.

При цьому він вказав на погіршення умов життя українців. Зокрема, підкреслив він, йде деградація державних установ, інфраструктури, медицини, промисловості і освіти.