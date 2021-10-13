Россия хочет увеличить транзит газа через Украину. Тем не менее, он устанавливает условия для ЕС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если Европейский Союз будет покупать большие объемы газа по долгосрочному контракту, а Украина предложит конкурентоспособные условия транспортировки.

— Чтобы что-то перевезти через Украину, на это что-то должен быть покупатель, а это наши покупатели в Европе, — сказал Песков.

Газпром ставит условия

По его оценке, европейские компании могут заключить «новый долгосрочный контракт с« Газпромом »на большие объемы газа с учетом растущего спроса».

Он заверил, что Россия максимально увеличила объемы поставок по существующим контрактам.

На вопрос, может ли «Газпром» увеличить продажи на спотовом рынке, Песков ответил, что это «вопрос инфраструктуры» и что ему следует обратиться к «Газпрому».