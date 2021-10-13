Росія готова збільшити транзит газу через Україну. Проте встановлює умови для ЄС

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова збільшити транзит газу через Україну, якщо Європейський Союз буде купувати великі обсяги газу за довгостроковим контрактом, а Україна запропонує конкурентоспроможні умови транспортування.

– Щоб щось перевезти через Україну, на це щось має бути покупець, а це наші покупці в Європі, – сказав Пєсков.

Газпром ставить умови

За його оцінкою, європейські компанії можуть укласти «новий довгостроковий контракт з «Газпромом» на великі обсяги газу з урахуванням зростаючого попиту».

Він запевнив, що Росія максимально збільшила обсяги поставок за існуючими контрактами.

На питання, чи може «Газпром» збільшити продажі на спотовому ринку, Пєсков відповів, що це «питання інфраструктури» і що йому слід звернутися до «Газпрому».