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Пророссийских сепаратистов массово привозят на избирательные участки из Донбасса

Евгений Подольский

«В России пророссийским сепаратистам из Донбасса разрешили участвовать в выборах», — сообщает независимый портал Meduza. Как сообщается, некоторым из этих людей выдали российские паспорта непосредственно перед входом на избирательный участок.

С пятницы россияне избирают депутатов Госдумы, региональных советов и глав местных администраций. Россия разделена на 11 часовых поясов. В каждом из них голосование завершится в 21.00 по местному времени.

Наблюдатели общественного движения «Голос» сообщили о фальсификациях на выборах в первый же день голосования. Они указали, среди прочего, на попытки добавить поддельные карточки в опросы, а также на разрешение голосовать людям, которые уже проголосовали.

Паспорта гражданина РФ

Как сообщает портал «Медуза», пророссийские сепаратисты Донбасса, получившие паспорта гражданина РФ, доставляются на избирательные участки в Ростовской области. Телевидение «Deszcz» сообщило, что речь идет о 825 автобусах и 12 поездах.

Портал ОВД-инфо, отслеживающий деятельность российской полиции, зафиксировал случаи воспрепятствования работе независимых наблюдателей, в том числе задержание около 20 человек.

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