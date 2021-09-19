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Проросійських сепаратистів масово привозять на виборчі дільниці з Донбасу

Євгеній Подольський

«У Росії проросійським сепаратистам з Донбасу дозволили брати участь у виборах», – повідомляє незалежний портал Meduza. Як повідомляється, деяким з цих людей видали російські паспорти безпосередньо перед входом на виборчу дільницю.

З п’ятниці росіяни обирають депутатів Держдуми, регіональних рад та голів місцевих адміністрацій. Росія розділена на 11 часових поясів. У кожному з них голосування завершиться о 21.00 за місцевим часом.

Спостерігачі громадського руху «Голос» повідомили про фальсифікації на виборах в перший же день голосування. Вони вказали, серед іншого, на спроби додати підроблені картки в опитування, а також на дозвіл голосувати людям, які вже проголосували.

Паспорта громадянина РФ

Як повідомляє портал “Медуза”, проросійські сепаратисти Донбасу, отримали паспорти громадянина РФ, доставляються на виборчі дільниці в Ростовській області. Телебачення “Deszcz” повідомило, що мова йде про 825 автобусах і 12 поїздах.

Портал ОВС-інфо, що відслідковує діяльність російської поліції, зафіксував випадки перешкоджання роботі незалежних спостерігачів, в тому числі затримання близько 20 осіб.

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