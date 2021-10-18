На стадионе в Нидерландах обрушилась трибуна (ВИДЕО)

Разногласия с фанатами «Витесс» частично прекратились, когда толпа праздновал победу со счетом 1: 0 на выезде над местным соперником «Неймеген» в матче чемпионата Нидерландов.

Болельщики подпрыгнули, приветствуя футболистов любимой команды, и это привело к смещению на семь рядов с трибун. Агентство ANP не сообщила о пострадавших или раненых в результате инцидента.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today. Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

Местное правительство Неймехена расследует причины, приведшие к инциденту.

После обвала болельщики быстро поднялись наверх, подальше от пораженной части трибун.

🚨⚽️ | NEW: A stand has collapsed in Vitesse’s away match to NEC pic.twitter.com/8VjM5JI7sD — Football For All (@FootballlForAll) October 17, 2021

«Под платформой был контейнер, и это предотвратило что-то более серьезное», — сказал Вилко ван Шайк, генеральный менеджер голландского футбольного клуба NEK Nijmehen.

Мэр Неймегена Хуберт Брюль сказал, что был шокирован случившимся.