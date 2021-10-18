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НІДЕРЛАНДИСпорт

На стадіоні в Нідерландах обрушилася трибуна із вболівальниками (ВІДЕО)

Євгеній Подольський

Розбіжності з фанатами «Вітесс Арнем» частково припинилися, коли натовп святкував перемогу з рахунком 1: 0 на виїзді над місцевим суперником «Неймеген» в матчі чемпіонату Нідерландів.

Вболівальники підстрибнули, вітаючи футболістів улюбленої команди, і це призвело до зсуву на сім рядів з трибун. Агентство ANP не повідомив про постраждалих чи поранених в результаті інциденту.

Місцевий уряд Неймехена розслідує причини, що призвели до інциденту.

Після обвалу вболівальники швидко піднялися наверх, подалі від ураженої частини трибун.

«Під платформою був контейнер, і це запобігло щось більш серйозне», – сказав Вілко ван Шайк, генеральний менеджер голландського футбольного клубу NEK Nijmehen.

Мер Неймегена Хуберт Брюль сказав, що був шокований тим, що трапилося.

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