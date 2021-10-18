На стадіоні в Нідерландах обрушилася трибуна із вболівальниками (ВІДЕО)

Розбіжності з фанатами «Вітесс Арнем» частково припинилися, коли натовп святкував перемогу з рахунком 1: 0 на виїзді над місцевим суперником «Неймеген» в матчі чемпіонату Нідерландів.

Вболівальники підстрибнули, вітаючи футболістів улюбленої команди, і це призвело до зсуву на сім рядів з трибун. Агентство ANP не повідомив про постраждалих чи поранених в результаті інциденту.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today. Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

Місцевий уряд Неймехена розслідує причини, що призвели до інциденту.

Після обвалу вболівальники швидко піднялися наверх, подалі від ураженої частини трибун.

🚨⚽️ | NEW: A stand has collapsed in Vitesse’s away match to NEC pic.twitter.com/8VjM5JI7sD — Football For All (@FootballlForAll) October 17, 2021

«Під платформою був контейнер, і це запобігло щось більш серйозне», – сказав Вілко ван Шайк, генеральний менеджер голландського футбольного клубу NEK Nijmehen.

Мер Неймегена Хуберт Брюль сказав, що був шокований тим, що трапилося.