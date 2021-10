На стадіоні в Нідерландах обрушилася трибуна із вболівальниками (ВІДЕО)

Розбіжності з фанатами «Вітесс Арнем» частково припинилися, коли натовп святкував перемогу з рахунком 1: 0 на виїзді над місцевим суперником «Неймеген» в матчі чемпіонату Нідерландів.

Вболівальники підстрибнули, вітаючи футболістів улюбленої команди, і це призвело до зсуву на сім рядів з трибун. Агентство ANP не повідомив про постраждалих чи поранених в результаті інциденту.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.

Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP

— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021