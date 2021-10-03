Китай предсказывает новый смертельный вирус «Икс»

Человечество обязательно столкнется с новым смертельным вирусом в будущем. Об этом заявил глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу перед международным форумом, посвященным роли науки и технологий в обществе.

«Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда информация и дезинформация практически не отличаются. Это порождает множество слухов и проблем, которые необходимо решать», — сказал он.

Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым «Х-вирус», характеристики которого пока никому не известны и который может появиться где угодно и в любое время.

«Для будущего человечества мы должны работать вместе, чтобы решить наши проблемы. В связи с этим я предлагаю руководствоваться «принципом четырех К»: кооперация, конкуренция, коммуникация и, наконец, координация», — подчеркнул эксперт.

Из перечисленных выше принципов он особо отметил роль быстрого обмена информацией, поскольку именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым всего мира начать разработку вакцин против коронавируса и добиться успеха в столь короткие сроки.