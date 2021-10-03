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Китай пророкує новий смертельний вірус «Ікс»

Гліб Парфененко
Китай пророкує новий смертельний вірус «Ікс»

Людство обов’язково зіткнеться з новим смертельним вірусом в майбутньому. Про це заявив глава Китайського центру з контролю і профілактиці захворювань Гао Фу перед міжнародним форумом, присвяченим ролі науки і технологій в суспільстві.

«Світ зіткнувся не лише з пандемією коронавірусу, але і з рядом інших проблем, таких як інфодемія, коли інформація і дезінформація практично не відрізняються. Це породжує безліч чуток і проблем, які необхідно вирішувати», – сказав він.

Гао Фу підкреслив, що в майбутньому світ обов’язково зіткнеться з так званим “Х-вірус”, характеристики якого поки нікому не відомі і який може з’явитися де завгодно і в будь-який час.

“Для майбутнього людства ми повинні працювати разом, щоб вирішити наші проблеми. У зв’язку з цим я пропоную керуватися “принципом чотирьох К”: кооперація, конкуренція, комунікація та, нарешті, координація”, – підкреслив експерт.

З перерахованих вище принципів він особливо відзначив роль швидкого обміну інформацією, оскільки саме відкритий обмін інформацією з боку Китаю дозволив вченим усього світу почати розробку вакцин проти коронавірусу і домогтися успіху в такі короткі терміни.

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