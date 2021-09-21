ГлавнаяLifeStyleОснователь Telegram сообщил о крупном обновлении мессенджера
LifeStyle

Основатель Telegram сообщил о крупном обновлении мессенджера

Нововведення дозволить працювати месенджер без перебоїв

Евгений Подольский

Основатель Telegram Павел Дуров в ночь на 20 сентября сообщил о выходе новой версии Telegram для iOS (8.1) и Android (8.0.1). Обновления позволят работать мессенджеру без перебоев.

С момента появления мессенджер использовал систему хранения int32, в которой из-за популярности Telegram стал заканчиваться диапазон идентификаторов пользователей, каналов, ботов и групп, говорится в Telegram-канале основателя.

Если бы емкость системы закончилась до обновления, то новые пользователи не смогли бы зарегистрироваться, а остальные — создавать каналы и группы. Поэтому последний год команда перестраивала код для перехода на int64.

Кроме того, в новой версии появились цветовые темы для чатов, интерактивные эмодзи, список прочитавших сообщение в группах и др.

В связи с обновлениями некоторым пользователям придется подождать несколько минут при первом запуске обновленного мессенджера.

Канал «Код Дурова» сообщил, что модераторы App Store и Google Play не пропускали новую версию Telegram до тех пор, пока мессенджер не заблокировал бот «Умное голосование». В их письмах содержалось требование «соблюдать местные законы» без конкретного указания на УмГ.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанДжо БайденКабулБлижний Востоквакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International