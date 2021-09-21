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Павло Дуров повідомив про велике оновлення Telegram

Нововведення дозволить працювати месенджер без перебоїв

Євгеній Подольський

Засновник Telegram Павло Дуров в ніч на 20 вересня повідомив про вихід нової версії Telegram для iOS (8.1) і Android (8.0.1). Оновлення дозволять працювати месенджер без перебоїв.

З моменту появи месенджер використовував систему зберігання int32, в якій через популярність Telegram став закінчуватися діапазон ідентифікаторів користувачів, каналів, ботів і груп, йдеться в Telegram-каналі засновника.

Якби ємність системи закінчилася до оновлення, то нові користувачі не змогли б зареєструватися, а решта – створювати канали та групи. Тому останній рік команда розбудовувала код для переходу на int64.

Крім того, в новій версії з’явилися кольорові теми для чатів, інтерактивні емодзі, список прочитаних повідомлень в групах та ін.

У зв’язку з оновленнями деяким користувачам доведеться почекати кілька хвилин при першому запуску оновленого месенджера.

Канал «Код Дурова» повідомив, що модератори App Store і Google Play не пропускали нову версію Telegram до тих пір, поки месенджер не заблоковав бот «Розумне голосування». В їх листах містилася вимога «дотримуватися місцевих законів» без конкретної вказівки на УМГ.

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