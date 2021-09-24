Чи буде один зарядний пристрій для всіх електронних пристроїв? Європейська комісія пропонує зміни

Європейська комісія пропонує один зарядний пристрій для смартфонів, планшетів, фотоапаратів, навушників або портативних колонок. Брюссель під тиском депутатів Європарламенту представив законодавчі пропозиції з цього приводу.

Щоб правила вступили в силу, вони повинні бути схвалені державами-членами та Європейським парламентом, і тоді у виробників буде час для адаптації. Вся процедура може зайняти від трьох до чотирьох років.

З ініціативи Комісії більше 10 років тому виробники стільникових телефонів і мобільних електронних пристроїв добровільно намагалися стандартизувати зарядні пристрої. В даний час на ринку представлено більше 30 зарядних пристроїв трьох типів.

Тепер Комісія вирішила замінити добровільний підхід нормативними актами, які змусять всіх виробників дотримуватися. – Був великий прогрес, але ми відчували, що повинні покласти край цим розбіжностям. Таким чином, ми підвищуємо зручність для споживачів і значно скорочуємо кількість електронних відходів, – сказав комісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. За оцінками Комісії, стандартизація зарядних пристроїв знизить кількість електронних відходів майже на тисячу тонн в рік.

В останні роки більшість виробників почали пропонувати зарядку через порт USB, але американський гігант Apple, у якого є зарядні пристрої зі своїми наконечниками, порушив ці угоди. За задумом Комісії, через кілька років USB-C повинен стати стандартним портом для всіх смартфонів, планшетів, фотоапаратів, навушників, портативних колонок і ігрових консолей. Крім того, Комісія запропонувала відокремити продаж зарядних пристроїв від продажів електронних пристроїв, незалежно від марки пристрою.