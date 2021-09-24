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Чи буде один зарядний пристрій для всіх електронних пристроїв? Європейська комісія пропонує зміни

Євгеній Подольський
PAP / EPA / OLIVIER HOSLET

Європейська комісія пропонує один зарядний пристрій для смартфонів, планшетів, фотоапаратів, навушників або портативних колонок. Брюссель під тиском депутатів Європарламенту представив законодавчі пропозиції з цього приводу.

Щоб правила вступили в силу, вони повинні бути схвалені державами-членами та Європейським парламентом, і тоді у виробників буде час для адаптації. Вся процедура може зайняти від трьох до чотирьох років.

З ініціативи Комісії більше 10 років тому виробники стільникових телефонів і мобільних електронних пристроїв добровільно намагалися стандартизувати зарядні пристрої. В даний час на ринку представлено більше 30 зарядних пристроїв трьох типів.

Тепер Комісія вирішила замінити добровільний підхід нормативними актами, які змусять всіх виробників дотримуватися. – Був великий прогрес, але ми відчували, що повинні покласти край цим розбіжностям. Таким чином, ми підвищуємо зручність для споживачів і значно скорочуємо кількість електронних відходів, – сказав комісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. За оцінками Комісії, стандартизація зарядних пристроїв знизить кількість електронних відходів майже на тисячу тонн в рік.

В останні роки більшість виробників почали пропонувати зарядку через порт USB, але американський гігант Apple, у якого є зарядні пристрої зі своїми наконечниками, порушив ці угоди. За задумом Комісії, через кілька років USB-C повинен стати стандартним портом для всіх смартфонів, планшетів, фотоапаратів, навушників, портативних колонок і ігрових консолей. Крім того, Комісія запропонувала відокремити продаж зарядних пристроїв від продажів електронних пристроїв, незалежно від марки пристрою.

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