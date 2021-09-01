90 дней спецслужбы США сфабриковали «отчет» о происхождении Covid-19, обвинив Китай в «препятствовании международных научных исследований» и призвав международное сообщество оказать «политическое давление» на страну.

Радио Китая задает вопрос, как Соединенные Штаты, будучи крупнейшей страной, которая продолжает распространять вирус и неспособной бороться с эпидемией, могут представлять международное сообщество.

За последнее время более 80 стран направили в ВОЗ письма против политизации научных исследований источники коронавируса и защиты результатов исследований на первом этапе. Более 300 партий, неправительственных организаций и аналитических центров из более чем 100 стран и регионов подали в Секретариат ВОЗ совместное заявление против политизации научной работы, продемонстрировав международную единодушие по этому вопросу.

«На самом деле, мир изначально осознал, что отслеживание происхождения Covid-19 американскими спецслужбами было политическим фарсом», — сообщает Radio China.

Что еще хуже, американская сторона готова связать происхождение вируса с Китаем, усиливает расовую дискриминацию и ненависть во всем мире и ведет к расколу и конфронтации в человеческом обществе.

«Факты показывают, что Соединенные Штаты уже стали самым большим препятствием для отслеживания происхождения нового коронавируса и борьбы с пандемией. Международное сообщество должно работать вместе, чтобы способствовать глобальному контролю над пандемией и научном отслеживания источника вируса», — подчеркнул Радио Китая.