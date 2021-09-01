За 90 днів спецслужби США сфабрикували «звіт» про походження Covid-19, звинувативши Китай в «перешкоджанні міжнародних наукових досліджень» та закликавши міжнародне співтовариство надати «політичний тиск» на країну.

Радіо Китаю задає питання, як Сполучені Штати, будучи найбільшою країною, яка продовжує поширювати вірус і нездатною боротися з епідемією, можуть представляти міжнародну спільноту.

За останній час більше 80 країн направили в ВООЗ листи проти політизації наукових досліджень джерела коронавируса і захисту результатів досліджень на першому етапі. Більше 300 партій, неурядових організацій та аналітичних центрів з більш ніж 100 країн і регіонів подали до Секретаріату ВООЗ спільну заяву проти політизації наукової роботи, продемонструвавши міжнародну одностайність з цього питання.

«Насправді, світ з самого початку усвідомив, що відстеження походження Covid-19 американськими спецслужбами було політичним фарсом», – повідомляє Radio China.

Що ще гірше, американська сторона готова пов’язати походження вірусу з Китаєм, що підсилює расову дискримінацію і ненависть у всьому світі і веде до розколу і конфронтації в людському суспільстві.

«Факти показують, що Сполучені Штати вже стали найбільшою перешкодою для відстеження походження нового коронавируса і боротьби з пандемією. Міжнародне співтовариство повинно працювати разом, щоб сприяти глобальному контролю над пандемією і науковому відстеження джерела вірусу», – підкреслило Радіо Китаю.