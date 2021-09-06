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С 7 сентября Канада вводит новые правила для въезда Украинский

Глеб Парфененко
С 7 сентября Канада вводит новые правила для въезда Украинский

С 7 сентября 2021 все полностью вакцинированы украинские граждане имеют право въехать на территорию Канады при соблюдении ряда условий, включая свидетельство о вакцинации и отрицательный результат ПЦР. Для них отменен 14-дневный карантин.

По данным нашего посольства в Оттаве, полностью вакцинированы иностранцы, въезжающие в Канаду, требуют:

  • предъявить доказательства наличия полной серии прививок — или комбинации прививок — одобренных правительством Канады, сделанных не менее чем за 14 дней до въезда в Канаду. В настоящее время в Канаде одобрены вакцины компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson)
  • иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, взятый не более чем за 72 часа до запланированного рейса или прибытия на сухопутный / морской пограничный пункт, или предыдущий положительный результат на COVID-19, полученный за 14-180 дней до выезда в Канаду. Тесты на антигены не принимаются;
  • не имеют симптомов COVID-19;
  • оказали необходимую информацию для прибытия в Канаду, зарегистрировавшись в приложении ArriveCAN;
  • иметь веские основания для въезда в Канаду в соответствии с законом;
  • пройти тестирование на COVID-19 после прибытия, если гражданин будет случайно определенный канадскими официальными лицами.

Все путешественники, независимо от статуса вакцинации, должны представить действительный результат ПЦР-теста на COVID-19 до прибытия. Нет никаких изменений в требованиях к проверке и карантину для путешественников, которые не прошли полную вакцинацию, но имеют право на въезд в Канаду, а также для постоянных жителей. На этих граждан распространяется карантин и все требования по тестированию (до прибытия, по прибытии / в день 1 и на 8 день), а также обязательное предоставление информации о поездке, контактах и ​​карантине из-за ArriveCAN.

Полную информацию можно найти на сайте: https://travel.gc.ca/travel-covid

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