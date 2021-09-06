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Канада вводить нові правила для в’їзду українців

Гліб Парфененко
З 7 вересня Канада вводить нові правила для в'їзду Українців

З 7 вересня 2021 року всі повністю вакциновані українські громадяни мають право в’їхати на територію Канади при дотриманні ряду умов, включаючи свідоцтво про вакцинацію і негативний результат ПЛР. Для них скасований 14-денний карантин.

За даними нашого посольства в Оттаві, повністю вакциновані іноземці, що в’їжджають в Канаду, потребують:

  • пред’явити доказ наявності повної серії щеплень – або комбінації щеплень – схвалених урядом Канади, зроблених не менше ніж за 14 днів до в’їзду в Канаду. В даний час в Канаді схвалені вакцини компаній Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson & Johnson);
  • мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, взятий не більше ніж за 72 години до запланованого рейсу або прибуття на сухопутний / морський прикордонний пункт, або попередній позитивний результат на COVID-19, отриманий за 14-180 днів до виїзду в Канаду. Тести на антигени не приймаються;
  • не мають симптомів COVID-19;
  • надали необхідну інформацію для прибуття в Канаду, зареєструвавшись в додатку ArriveCAN;
  • Мати вагомі підстави для в’їзду в Канаду відповідно до закону;
  • пройти тестування на COVID-19 після прибуття, якщо громадянин буде випадково визначений канадськими офіційними особами.

Всі мандрівники, незалежно від статусу вакцинації, повинні представити дійсний результат ПЛР-тесту на COVID-19 до прибуття. Немає ніяких змін у вимогах до перевірки і карантину для мандрівників, які не пройшли повну вакцинацію, але мають право на в’їзд до Канади, а також для постійних жителів. На цих громадян поширюється карантин і всі вимоги по тестуванню (до прибуття, після прибуття / в день 1 і на 8 день), а також обов’язкове надання інформації про поїздку, контактах і карантині через ArriveCAN.

Повну інформацію можна знайти на сайті: https://travel.gc.ca/travel-covid

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