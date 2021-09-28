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ИЗРАИЛЬ

Премьер-министр Израиля: ядерная программа Ирана перешла все красные линии

Евгений Подольский

Тель-Авив «не позволит Тегерану вооружиться ядерным оружием», — подчеркнул премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт на Генеральной Ассамблее ООН. По его мнению, иранская ядерная программа перешла «все красные линии».

«Ядерная программа Ирана достигла поворотного момента, и наша терпимость — тоже», — сказал Беннетт. По его словам, иранская программа создания ядерного оружия находится на критическом этапе, все красные линии пересечены.

— Проверки проигнорированы, — предупредил премьер-министр Израиля. — Выдавать желаемое за действительное оказалось неверным. В настоящее время Иран нарушает соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и делает это без последствий, сказал Беннет, подчеркнув, что Израиль «не позволит» Ирану приобрести ядерное оружие.

В своем выступлении Беннетт также назвал президента Ирана Эбрагима Раиси «мясником».

Посол Ирана в ООН Маджид Раванчи ответил на выступление премьер-министра Израиля емким твитом.

«Фобия по отношению к Ирану широко распространена в Организации Объединенных Наций», — написал он. Он осудил «фальшивые» слова Беннета и указал, что Израиль не имеет права говорить об иранской ядерной программе, потому что у него есть «сотни ядерных боеголовок».

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