Прем’єр-міністр Ізраїлю: ядерна програма Ірану перейшла всі червоні лінії

Тель-Авів «не дозволить Тегерану озброїтися ядерною зброєю», – підкреслив прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт на Генеральній Асамблеї ООН. На його думку, іранська ядерна програма перейшла «все червоні лінії».

«Ядерна програма Ірану досягла поворотного моменту, і наша терпимість – теж», – сказав Беннетт. За його словами, іранська програма створення ядерної зброї знаходиться на критичному етапі, всі червоні лінії пересічені.

– Перевірки проігноровані, – попередив прем’єр-міністр Ізраїлю. – Видавати бажане за дійсне виявилося невірним. В даний час Іран порушує угоди з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і робить це без наслідків, сказав Беннет, підкресливши, що Ізраїль «не дозволить» Ірану отримати ядерну зброю.

У своєму виступі Беннетт також назвав президента Ірану Ебрагіма Раїса «м’ясником».

Посол Ірану в ООН Маджид Раванчі відповів на виступ прем’єр-міністра Ізраїлю ємним твітів.

«Фобія по відношенню до Ірану широко поширена в Організації Об’єднаних Націй», – написав він. Він засудив «фальшиві» слова Беннета і вказав, що Ізраїль не має права говорити про іранську ядерну програму, тому що у нього є «сотні ядерних боєголовок».