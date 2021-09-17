Сильный шторм затопил аэропорт Милана (ФОТО / ВИДЕО)

Самолеты, перенаправлены в другие аэропорты, затоплены дороги и взлетно-посадочные полосы, десятки людей, застряли в своих машинах, оказавшихся там во время наводнения — такова была ситуация в миланском международном аэропорту Мальпенса и его окрестностях в четверг вечером, сообщает ANSA.

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Мощный шторм обрушился на северо-итальянский мегаполис и его аэропорт, выведя его из строя на несколько часов прошлой ночи. Пожарным пришлось вмешаться, чтобы вытащить пассажиров из захлестнуть водой автомобилей в периметре вокруг аэропорта. Взлетно-посадочные полосы пришлось тщательно очистить после наводнения, прежде чем они были вновь открыты.

Вчера в аэропорту за час и сорок минут лило больше дождя, чем за весь апрель или май.

Шторм вызвал наводнения и в некоторых местах Милана.