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ІТАЛІЯ

Сильний шторм затопив аеропорт Мілана (ФОТО / ВІДЕО)

Гліб Парфененко
Сильний шторм затопив аеропорт Мілана (ФОТО / ВІДЕО)

Літаки, перенаправлені в інші аеропорти, затоплені дороги і злітно-посадочні смуги, десятки людей, що застрягли в своїх машинах, які опинилися там під час повені – така була ситуація в міланському міжнародному аеропорту Мальпенса і його околицях в четвер увечері, повідомляє ANSA.

Потужний шторм обрушився на північний італійський мегаполіс і його аеропорт, вивівши його з ладу на кілька годин минулої ночі. Пожежникам довелося втрутитися, щоб витягнути пасажирів з захлеснути водою автомобілів в периметрі навколо аеропорту. Злітно-посадкові смуги довелося ретельно очистити після повені, перш ніж вони були знову відкриті.

Вчора в аеропорту за годину і сорок хвилин лило більше дощу, ніж за весь квітень або травень.

Шторм спричинив повені і в деяких місцях Мілана.

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