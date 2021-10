Самая большая тыква в Европе весом 1217,5 кг., была выращена в Италии (фото)

Самая большая тыква в Европе весит 1217,5 кг и выращивается в Тоскане, Италия. Гигантский овощ выиграл чемпионат Европы по гигантским тыкам в воскресенье в Людвигсбурге, Германия.



A giant pumpkin weighing 1,217.5 kilograms from the Italian region of Tuscany has won the European Pumpkin Weighing Championship, held in Ludwigsburg, Germany.

The same pumpkin already broke the record for world’s heaviest when it was weighed at 1,226 kilograms in September. pic.twitter.com/DiEjO0sbhJ p>

— DW News (@dwnews) October 10, 2021 blockquote>