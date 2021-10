Найбільший гарбуз в Європі вагою 1217,5 кг., було вирощено в Італії (Фото)

Найбільший гарбуз в Європі важить 1217,5 кг і вирощується в Тоскані, Італія. Гігантський овоч виграв чемпіонат Європи з гігантських гарбузів в неділю в Людвігсбурзі, Німеччина.

A giant pumpkin weighing 1,217.5 kilograms from the Italian region of Tuscany has won the European Pumpkin Weighing Championship, held in Ludwigsburg, Germany.

The same pumpkin already broke the record for world’s heaviest when it was weighed at 1,226 kilograms in September. pic.twitter.com/DiEjO0sbhJ

— DW News (@dwnews) October 10, 2021