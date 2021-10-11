Найбільший гарбуз в Європі вагою 1217,5 кг., було вирощено в Італії (Фото)

Найбільший гарбуз в Європі важить 1217,5 кг і вирощується в Тоскані, Італія. Гігантський овоч виграв чемпіонат Європи з гігантських гарбузів в неділю в Людвігсбурзі, Німеччина.

A giant pumpkin weighing 1,217.5 kilograms from the Italian region of Tuscany has won the European Pumpkin Weighing Championship, held in Ludwigsburg, Germany. The same pumpkin already broke the record for world’s heaviest when it was weighed at 1,226 kilograms in September. pic.twitter.com/DiEjO0sbhJ — DW News (@dwnews) October 10, 2021

Цей ж таки гарбуз вже побив рекорд найважчій в світі у вересні, коли він важив тисяча двісті двадцять шість кілограмів. Після відділення від рослини гарбуз поступово втрачає свою масу.

На другому місці опинилася гарбуз бельгійця Маріо Вангелі з вагою 1106,5 кг. А третє місце зайняв француз, змагається з гарбузом вагою 983,5 кілограма.