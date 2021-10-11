ГоловнаLifeStyleНайбільший гарбуз в Європі вагою 1217,5 кг., було вирощено в Італії (Фото)
LifeStyleІТАЛІЯ

Найбільший гарбуз в Європі вагою 1217,5 кг., було вирощено в Італії (Фото)

Гліб Парфененко
Найбільший гарбуз в Європі вагою 1217,5 кг., було вирощено в Італії (Фото)

Найбільший гарбуз в Європі важить 1217,5 кг і вирощується в Тоскані, Італія. Гігантський овоч виграв чемпіонат Європи з гігантських гарбузів в неділю в Людвігсбурзі, Німеччина.

Цей ж таки гарбуз вже побив рекорд найважчій в світі у вересні, коли він важив тисяча двісті двадцять шість кілограмів. Після відділення від рослини гарбуз поступово втрачає свою масу.

На другому місці опинилася гарбуз бельгійця Маріо Вангелі з вагою 1106,5 кг. А третє місце зайняв француз, змагається з гарбузом вагою 983,5 кілограма.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпандеміяДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International