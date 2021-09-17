Первый в вакцинации 90% ирландцев имеют иммунитет к COVID-19

Согласно твита Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Ирландия стала первой европейской страной-членом, которая вакцинировала 90% взрослого населения.

Общая вакцинация взрослых в блоке в настоящее время составляет 71,8%, сообщает Guardian.

За сутки 16 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 677, медработников — 105).

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021. С начала кампании проведено всего 11 229 655 прививок.