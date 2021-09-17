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ІРЛАНДІЯ

Перший в вакцинації: 90% ірландців мають імунітет до COVID-19

Гліб Парфененко
Перший в вакцинації: 90% ірландців мають імунітет до COVID-19

Згідно твіту Європейського центру профілактики та контролю захворювань, Ірландія стала першою європейською державою-членом, яка вакцинувала 90% дорослого населення.

Загальна вакцинація дорослих в блоці в даний час складає 71,8%, повідомляє Guardian.

За добу 16 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 229 655 щеплень.

 

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