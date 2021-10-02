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ГРУЗИЯ

В Грузии назвали основную цель приезда Михаила Саакашвили

Глава правлячої партії країни запевнив, що стосовно екс-президента будуть дотримані всі норми закону

Евгений Подольский

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого накануне задержали после прибытия в страну, намеревался осуществить государственный переворот, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Его цитирует агентство Interpressnews, пишет РБК.

«Он ехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы свергнуть правительство. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», — пояснил политик. Он также заверил, что все процедуры, которые будут проводиться в отношении экс-президента, будут соответствовать правовым нормам. По словам Ираклия Кобахидзе, операция по задержанию Михаила Саакашвили прошла успешно в том числе из-за того, что ее детали заранее не разглашались и была соблюдена полная конфиденциальность.

Незадолго до задержания Михаил Саакашвили опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что находится в Грузии, и призвал избирателей идти на местные выборы, которые проходят в стране 2 октября. Он также призвал своих сторонников на следующий день выйти на площадь Свободы в Тбилиси. «Если нас будет 100 тыс. человек, нас никто не сможет победить, и Грузия снова встанет на путь развития. Этой нищете и ужасу придет конец», — подчеркнул он.

После задержания экс-президента доставили в колонию города Рустави. По словам омбудсмена Нино Ломджарии, Саакашвили объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом, так как является гражданином этой страны.

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