Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии

Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передают грузинские СМИ.

На брифинге также присутствовали руководитель МВД Грузии Вахтанг Гомеларули и глава СГБ Григол Лилуашвили.

По словам премьер-министра, весь маршрут передвижения Саакашвили находился под контролем грузинских спецслужб.

Как сообщил Гарибашвили, бывший президент переведен в пенитенциарное заведение.

Премьер отметил, что Саакашвили был задержан не на границе, а уже на территории Грузии, куда он проник тайно. Точное место задержания он не назвал.