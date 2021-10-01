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ГРУЗИЯ

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии

За інформацією прем'єр-міністра, весь маршрут пересування екс-президента Грузії перебував під контролем грузинських спецслужб

Евгений Подольский

Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передают грузинские СМИ.

На брифинге также присутствовали руководитель МВД Грузии Вахтанг Гомеларули и глава СГБ Григол Лилуашвили.

По словам премьер-министра, весь маршрут передвижения Саакашвили находился под контролем грузинских спецслужб.

Как сообщил Гарибашвили, бывший президент переведен в пенитенциарное заведение.

Премьер отметил, что Саакашвили был задержан не на границе, а уже на территории Грузии, куда он проник тайно. Точное место задержания он не назвал.

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