В Германии оператору «Северного потока-2» пригрозили судом

Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока-2», «немедленным» судебным производством, если компания не подтвердит соответствие газопровода требованиям законодательства ЕС.

Регулятор отметил, что все технические условия для запуска «Северного потока-2» выполнены, поэтому первая линия газопровода может быть вскоре введена в эксплуатацию.

В связи с этим Федеральное сетевое агентство требовало от Nord Stream 2 AG предоставить полную информацию и, в случае необходимости, предоставить доказательства того, что все правила будут соблюдены и соблюдены во время эксплуатации первой нитки газопровода.

Собеседник агентства уточнил, что это касается вопросов «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры на немецкий рынок».

«Федеральное сетевое агентство однозначно оставляет за собой право начать надзорное производство, в том числе по недобросовестной практики, против Nord Stream 2 AG, если сомнения по соблюдению всех регулярных требований не будут устранены», — добавил он.