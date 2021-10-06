У Німеччині оператору «Північного потоку-2» пригрозили судом

Федеральне мережеве агентство Німеччини пригрозило Nord Stream 2 AG, оператору “Північного потоку-2”, “негайним” судовим провадженням, якщо компанія не підтвердить відповідність газопроводу вимогам законодавства ЄС.

Регулятор зазначив, що всі технічні умови для запуску “Північного потоку-2” виконані, тому перша лінія газопроводу може бути незабаром введена в експлуатацію.

У зв’язку з цим Федеральне мережеве агентство вимагало від Nord Stream 2 AG надати повну інформацію та, у разі необхідності, надати докази того, що всі правила будуть дотримані та дотримані під час експлуатації першої гілки газопроводу.

Співрозмовник агентства уточнив, що це стосується питань “недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інфраструктури на німецький ринок”.

“Федеральне мережеве агентство однозначно залишає за собою право розпочати наглядове провадження, у тому числі щодо недобросовісної практики, проти Nord Stream 2 AG, якщо сумніви щодо дотримання всіх регулярних вимог не будуть усунені”, – додав він.