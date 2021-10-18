Перша нитка заповнена газом. Північний потік-2 готовий до транспортування газу з Росії до Німеччини

Оператор «Північного потоку – 2» повідомив, що перша нитка газопроводу заповнена технічним газом. Це означає, що він готовий почати транспортування природного газу з Росії до Німеччини. Інвестиції ще повинні отримати необхідні сертифікати з німецької сторони.

Після заповнення першої нитки майже 180 млн кубометрів технічного газу тиск у трубопроводі досягло необхідних 103 бар.

В даний час оператор «Північного потоку-2» чекає завершення процесу сертифікації Федеральним агентством з передачі електроенергії Німеччини. Якщо транспортування газу починається до завершення цієї процедури, офіс може порушити адміністративну справу і накласти великі штрафи.

«Північний потік-2» – це двотрубний газопровід з Росії до Німеччини. Передбачається транспортувати 55 мільярдів кубометрів природного газу щорічно.

Проти запуску газопроводу виступають Польща, Україна, країни Балтії і США. Критики «Північного потоку – 2» стверджують, що проект підсилить залежність Європи від російського газу і розширить вплив Кремля на європейську політику.