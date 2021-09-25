Премьер-министр Грузии: мы хотим подать заявку на членство в ЕС в 2024 году

Премьер-министр Грузии объявил, что он захочет, чтобы его страна подала заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году. — К тому времени должны быть проведены реформы, чтобы это стало возможным, — заявил Ираклий Гарибашвили на Генассамблее ООН.

Глава правительства Грузии заявил, что его страна не будет «отдыхать», пока не станет членом Евросоюза и НАТО. В Грузии, сказал он, реформы и модернизация «всех аспектов нашей демократии и экономики будут продолжены, чтобы они достигли самых высоких мировых стандартов».

По его словам, усилия по вступлению в НАТО и ЕС поддерживаются большинством грузинского общества. Россия хочет сорвать планы присоединения, сказал премьер-министр, отметив, что она заняла 20 процентов территории Грузии. Премьер-министр Гарибашвили призвал ООН «положить конец незаконной оккупации Россией суверенных грузинских земель», имея в виду Южную Осетию и Абхазию.

Заявка на вступление в Европейский Союз — один из многих пунктов на пути к членству. Договор о присоединении, согласованный в ходе этого процесса с кандидатом в Сообщество, должен затем ратифицировать все нынешние государства-члены ЕС. В 2014 году Грузия подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом. В марте 2017 года гражданам этой страны разрешили въезд в страны Шенгенского соглашения без визы.