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Прем’єр-міністр Грузії: ми хочемо подати заявку на членство в ЄС в 2024 році

Євгеній Подольський
PAP / EPA / PETER FOLEY

Прем’єр-міністр Грузії оголосив, що він захоче, щоб його країна подала заявку на вступ до Євросоюзу в 2024 році. – На той час повинні бути проведені реформи, щоб це стало можливим, – заявив Іраклій Гарібашвілі на Генасамблеї ООН.

Глава уряду Грузії заявив, що його країна не буде «відпочивати», поки не стане членом Євросоюзу і НАТО. У Грузії, сказав він, реформи і модернізація «всіх аспектів нашої демократії і економіки будуть продовжені, щоб вони досягли найвищих світових стандартів».

За його словами, зусилля щодо вступу в НАТО і ЄС підтримуються більшістю грузинського суспільства. Росія хоче зірвати плани приєднання, сказав прем’єр-міністр, зазначивши, що вона зайняла 20 відсотків території Грузії. Прем’єр-міністр Гарібашвілі закликав ООН «покласти край незаконній окупації Росією суверенних грузинських земель», маючи на увазі Південну Осетію і Абхазію.

Заявка на вступ до Європейського Союзу – один з багатьох пунктів на шляху до членства. Договір про приєднання, узгоджений в ході цього процесу з кандидатом в Спільноту, повинен потім ратифікувати всі нинішні держави-члени ЄС. У 2014 році Грузія підписала угоду про асоціацію з Європейським союзом. У березні 2017 року громадянам цієї країни дозволили в’їзд до країн Шенгенської угоди без візи.

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