Дефицит электроники обрушил производство автомобилей

Кризис на рынке полупроводников может привести к сокращению мирового производства автомобилей в 2021 году на 7-9 миллионов. Это показывает углубленный анализ Boston Consulting Group (BCG).

«Основываясь на анализе данных мировой автомобильной промышленности, BCG прогнозирует, что в этом году не будет произведено от 7 до 9000000 автомобилей из-за нехватки полупроводников», — говорится в исследовании.

В первом квартале текущего года спад производства автомобилей составил около 1,4 миллиона штук, во втором квартале — 2,6 миллиона. В третьем и четвертом кварталах, по оценкам BCG, что не будет выпущено от 3 до 5000000 автомобилей.

Авторы исследования отмечают, что проблемы нет. Он возник к пандемии, но ухудшилось из-за роста спроса на провода со стороны производителей товаров других категорий, особенно бытовой электроники, а также из-за влияния погодных условий на поставку и других форс-мажорных обстоятельств (пожар на заводе по производству микросхем в Японии, например). Наиболее значительные производственные потери за первые шесть месяцев 2021 получили конгломерат Ford, выпустил более чем на 700 000 автомобилей меньше, Stellantis (владелец брендов Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep и др.) — с понижением почти на 600 тыс. штук а Renault-Nissan-Mitsubishi — со снижением более чем на 415 тыс. машин.