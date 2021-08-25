Дефіцит електроніки обрушив виробництво автомобілів

Криза на ринку напівпровідників може привести до скорочення світового виробництва автомобілів в 2021 році на 7-9 мільйонів. Це показує поглиблений аналіз Boston Consulting Group (BCG).

«Грунтуючись на аналізі даних світової автомобільної промисловості, BCG прогнозує, що цього року не буде вироблено від 7 до 9 мільйонів автомобілів через брак напівпровідників», – йдеться в дослідженні.

У першому кварталі поточного року спад виробництва автомобілів склав близько 1,4 мільйона штук, у другому кварталі – 2,6 мільйона. У третьому і четвертому кварталах, за оцінками BCG, що не буде випущено від 3 до 5 мільйонів автомобілів.

Автори дослідження відзначають, що проблеми немає. Він виник до пандемії, але погіршився через зростання попиту на дроти з боку виробників товарів інших категорій, особливо побутової електроніки, а також через вплив погодних умов на постачання і інших форс-мажорних обставин (пожежа на заводі з виробництва мікросхем в Японії, приклад). Найбільш значні виробничі втрати за перші шість місяців 2021 року зазнали конгломерат Ford, що випустив більш ніж на 700 тисяч автомобілів менше, Stellantis (власник брендів Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep і ін.) – з зниженням майже на 600 тис. Штук, а Renault-Nissan-Mitsubishi – зі зниженням більш ніж на 415 тис. машин.