136 стран ОЭСР договорились о минимальном корпоративный налог

Глобальное соглашение о 15-процентнном минимальном корпоративном налоге был согласован, заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Reuters.

Это произошло после того, как Ирландия, Эстония и Венгрия дали свое согласие.

Цель — положить конец практике, когда крупные компании уклоняются или избегают уплаты налогов. Кроме того, соглашение должно положить конец начатой ​​четыре десятилетия назад гонке между странами за привлечение инвестиций и рабочих мест путем их минимального налогообложения.

Переговоры продолжались четыре года. Они получили импульс от экономического кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса, а также от поддержки президента США Джо Байдена, который вступил в должность в январе, отмечает Reuters.

136 из 140 стран, участвовавших в переговорах, поддержали соглашение. Кения, Нигерия, Пакистан и Шри-Ланка пока воздержались.

По данным ОЭСР, которая играет ведущую роль в переговорах, соглашение будет охватывать 90 процентов мировой экономики.

«Сегодняшнее соглашение сделает нашу международную налоговую систему более справедливой и эффективной. Это большая победа для эффективной и сбалансированной многосторонности», — поздравил Генерального секретаря ОЭСР Маттиас Кормань.

По оценкам парижской организации, минимальный корпоративный налог даст странам дополнительный доход в сумме около 150 миллиардов долларов в год. Кроме того, более 125 миллиардов налоговых поступлений будет перенаправлен в страны, где крупные транснациональные корпорации фактически осуществляли свою деятельность.

«Сегодня мы сделали еще один важный шаг на пути к большей справедливости налогообложения», — поздравил министр финансов Германии Олаф Шольц.

Его британский коллега Риши Сунак, чья страна поочередно председательствует в «Большой семерке», сказал, что соглашение прокладывает путь к «более справедливой налоговой системы, где крупные игроки платят (справедливые налоги там), где они ведут бизнес».

Министерство финансов Швейцарии попросило учесть интересы малых экономик. Срок, установленный ОЭСР для вступления в силу новых правил в 2023 году, невозможно соблюсти, заверила она в своем заявлении.