136 країн ОЕСР домовилися про мінімальний корпоративний податок

Глобальна угода про 15-відсотковий мінімальний корпоративний податок було погоджено, заявила Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), повідомляє Reuters.

Це сталося після того, як Ірландія, Естонія та Угорщина дали свою згоду.

Мета – покласти край практиці, коли великі компанії ухиляються або уникають сплати податків. Крім того, угода має покласти край розпочатій чотири десятиліття назад гонці між країнами за залучення інвестицій і робочих місць шляхом їх мінімального оподаткування.

Переговори тривали чотири роки. Вони отримали імпульс від економічної кризи, викликаного пандемією нового коронавіруса, а також від підтримки президента США Джо Байдена, який вступив на посаду в січні, відзначає Reuters.

136 з 140 країн, які брали участь в переговорах, підтримали угоду. Кенія, Нігерія, Пакистан і Шрі-Ланка поки утрималися.

За даними ОЕСР, яка відіграє провідну роль в переговорах, угоду буде охоплювати 90 відсотків світової економіки.

“Сьогоднішня угода зробить нашу міжнародну податкову систему більш справедливою і ефективною. Це велика перемога для ефективної і збалансованої багатосторонності”, – привітав Генерального секретаря ОЕСР Маттіас Кормань.

За оцінками паризької організації, мінімальний корпоративний податок дасть країнам додатковий дохід у сумі близько 150 мільярдів доларів на рік. Крім того, понад 125 мільярдів податкових надходжень буде перенаправлено до країн, де великі транснаціональні корпорації фактично здійснювали свою діяльність.

“Сьогодні ми зробили ще один важливий крок на шляху до більшої справедливості оподаткування”, – привітав міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц.

Його британський колега Ріші Сунак, чия країна по черзі головує у “Великій сімці”, сказав, що угода прокладає шлях до “більш справедливої ​​податкової системи, де великі гравці платять (справедливі податки там), де вони ведуть бізнес”.

Міністерство фінансів Швейцарії попросило врахувати інтереси малих економік. Термін, встановлений ОЕСР для вступу в силу нових правил в 2023 році, неможливо дотримати, запевнила вона в своїй заяві.