В Египте найдены руины греко-римского жилого пригорода

Египетская археологическая миссия обнаружила в пятницу 27.08.2021 остатки жилого и торгового пригорода в районе Аль-Шатби в Александрии, относящихся к греко-римскому периоду, говорится в заявлении Министерства туризма и древностей.

В связи с этим генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири сказал, что исследование пролило свет на различные мероприятия, которые проводились за стенами древней египетской столицы в греко-римский период (Александрия).

Согласно предварительным исследованиям, пригород состоит из главной улицы, на которой суб-улицы перпендикулярны, и все они подключены к канализационной сети, отметил Вазири, добавив, что пригород было между вторым веком до нашей эры и четвертым веком нашей эры. Также было найдено около 700 старинных монет, статуй, тарелок и горшков.