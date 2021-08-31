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В Египте найдены руины греко-римского жилого пригорода

Глеб Парфененко
В Египте найдены руины греко-римского жилого пригорода
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-08-28 07:33:43Z | |

Египетская археологическая миссия обнаружила в пятницу 27.08.2021 остатки жилого и торгового пригорода в районе Аль-Шатби в Александрии, относящихся к греко-римскому периоду, говорится в заявлении Министерства туризма и древностей.

В связи с этим генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири сказал, что исследование пролило свет на различные мероприятия, которые проводились за стенами древней египетской столицы в греко-римский период (Александрия).

Согласно предварительным исследованиям, пригород состоит из главной улицы, на которой суб-улицы перпендикулярны, и все они подключены к канализационной сети, отметил Вазири, добавив, что пригород было между вторым веком до нашей эры и четвертым веком нашей эры. Также было найдено около 700 старинных монет, статуй, тарелок и горшков.

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