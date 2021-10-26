Принц Чарльз и герцогиня Камилла посетят Египет и Иорданию

Принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла Паркер Боулз, герцогиня Корнуольская, посетят Египет 18-19 ноября, сообщило посольство Великобритании в Египте в заявлении в понедельник.

«Визит Их Королевского Высочества в Египет подчеркнет тесные отношения страны с Великобританией и предоставит возможность продемонстрировать растущую приверженность Египта защите окружающей среды», — говорится в заявлении.

Посольство добавило, что визит принца Уэльского состоится сразу после того, как Великобритания провела COP26 и выдвинула Египет на пост председателя COP27 в 2022 году.

«Принц проявляет глубокий и давний интерес к этим вопросам, и он воспользуется возможностью обсудить, как нам лучше всего работать вместе для борьбы с изменением климата», — сказали в посольстве, отметив, что «визит также подчеркнет важность сохранения культурного наследия и религиозной терпимости в египетском обществе».

Президент Сиси и первая леди Египта Энтиссар Амер официально встретят принца Уэльского и герцогиню Корнуоллскую во дворце Аль-Иттихадия.

Затем их Королевские Высочества встретятся с Великим имамом Аль-Азхара шейхом Ахмедом Эль-Тайебом «для обсуждения и диалога о религиозной гармонии и роли веры в сохранении окружающей среды», — говорится в сообщении посольства.

«Это послужит дальнейшему укреплению религиозных связей между Великобританией и Египтом», — добавили в посольстве.

Кроме того, во время двухдневного визита его «Королевское Высочество встретится с ремесленниками и специалистами по охране природы, прославляя традиционные ремесла и поддержку Великобританией сохранения культурного наследия, а также мастерства ремесленников».

Поддерживая свою инициативу «Устойчивые рынки», которая объединяет молодых предпринимателей с крупными компаниями частного сектора, принц Уэльский обсудит возможности для развития зеленого, инновационного бизнеса в Египте.

«Герцогиня сосредоточится на поддержке расширения прав и возможностей женщин, узнав больше об историях женщин-лидеров в Египте и их усилиях по содействию сохранению природы. Она также узнает больше о том, как женщины, возглавляющие домашние хозяйства, придумывают инновационные способы обеспечения себя и своих семей», — продолжили в посольстве.

«Их Королевские Высочества вместе примут участие в торжественном приеме в честь связи между двумя странами, который состоится на великолепном плато Гиза с видом на пирамиды. В последний день тура Их Королевские Высочества посетят древний город Александрию», — добавили в посольстве.

«Эта программа позволит Их Королевским Высочествам отпраздновать древнюю культуру и духовную значимость Египта, а также заглянуть в современный Египет, стремящийся к более экологичному будущему», — сказали в посольстве.

Визит королевских особ в Египет — первый за 15 лет, так как ранее они посещали Египет в марте 2006 года. Они посетили мечеть Аль-Азхар в Старом Каире, парк Аль-Азхар, Египетский музей на Тахрире, кладбище Содружества в Эль-Аламейне, храм Оракула в оазисе Сива и больницу для животных Брук в Каире.

Перед визитом в Египет короли посетят Иорданию с трехдневным визитом, во время которого они встретятся с королем Абдаллой II и королевой Ранией во дворце Аль-Хусейния.

«Принц Уэльский сосредоточится на вопросах экологии, межконфессиональном диалоге, сохранении наследия и создании рабочих мест и возможностей для молодежи. Герцогиня продолжит свою приверженность поддержке женщин, а также образованию девочек», — также сообщило посольство Великобритании в Египте.

«Герцогиня увидит работу, проводимую Ее Величеством королевой Иордании Ранией по защите уязвимых детей и матерей, а также просвещению родителей в вопросах защиты и охраны детей. Ее Королевское Высочество также посетит образовательные программы для подростков и молодых женщин, уже не посещающих формальные школы, и примет участие в мероприятии Women of the World (WOW), которое способствует расширению прав и возможностей женщин из всех слоев общества», — добавили в посольстве.

«Затем принц и герцогиня примут участие в приеме «Празднование столетия», чтобы подчеркнуть глубину и широту этих 100-летних отношений и с нетерпением ожидать следующего столетия отношений, работая вместе на наше общее благо», — продолжили в посольстве.