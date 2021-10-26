Принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідають Єгипет і Йорданію

Принц Уельський Чарльз та його дружина Камілла Паркер Боулз, герцогиня Корнуольська, відвідають Єгипет 18-19 листопада, повідомило посольство Великобританії у Єгипті у заяві у понеділок.

“Візит Їхньої Королівської Високості до Єгипту підкреслить тісні відносини країни з Великобританією і надасть можливість продемонструвати зростаючу відданість Єгипту захисту навколишнього середовища”, – йдеться у заяві.

Посольство додало, що візит принца Уельського відбудеться одразу після того, як Великобританія провела COP26 та висунула Єгипет на посаду голови COP27 у 2022 році.

“Принц виявляє глибокий і давній інтерес до цих питань, і він скористається можливістю обговорити, як нам найкраще працювати разом для боротьби зі зміною клімату”, – сказали в посольстві, зазначивши, що “візит також наголосить на важливості збереження культурної спадщини та релігійної толерантності в єгипетському суспільстві”.

Президент Сісі та перша леді Єгипту Ентіссар Амер офіційно зустрінуть принца Уельського та герцогиню Корнуолську у палаці Аль-Іттіхадія.

Потім їхні Королівські Високості зустрінуться з Великим імамом Аль-Азхара шейхом Ахмедом Ель-Тайєбом “для обговорення та діалогу про релігійну гармонію та роль віри у збереженні навколишнього середовища”, – йдеться у повідомленні посольства.

“Це послужить подальшому зміцненню релігійних зв’язків між Великою Британією та Єгиптом”, – додали в посольстві.

Крім того, під час дводенного візиту його “Королівська Високість зустрінеться з ремісниками та фахівцями з охорони природи, прославляючи традиційні ремесла та підтримку Великобританією збереження культурної спадщини, а також майстерності ремісників”.

Підтримуючи свою ініціативу “Стійкі ринки”, яка об’єднує молодих підприємців із великими компаніями приватного сектору, принц Уельський обговорить можливості розвитку зеленого, інноваційного бізнесу в Єгипті.

“Герцогиня зосередиться на підтримці розширення прав і можливостей жінок, дізнавшись більше про історії жінок-лідерів у Єгипті та їхні зусилля щодо сприяння збереженню природи. Вона також дізнається більше про те, як жінки, які очолюють домашні господарства, вигадують інноваційні способи забезпечення себе та своїх сімей”, – продовжили у посольстві.

“Їхні Королівські Високості разом візьмуть участь в урочистому прийомі на честь зв’язку між двома країнами, який відбудеться на чудовому плато Гіза з видом на піраміди. В останній день туру Їхні Королівські Високості відвідають стародавнє місто Олександрію”, – додали в посольстві.

“Ця програма дозволить Їх Королівським Високам відсвяткувати стародавню культуру та духовну значимість Єгипту, а також заглянути до сучасного Єгипту, який прагне більш екологічного майбутнього”, – сказали в посольстві.

Візит королівських осіб до Єгипту – перший за 15 років, оскільки раніше вони відвідували Єгипет у березні 2006 року. Вони відвідали мечеть Аль-Азхар у Старому Каїрі, парк Аль-Азхар, Єгипетський музей на Тахрірі, цвинтар Співдружності в Ель-Аламейні, храм Оракула в оазі Сіва та лікарню для тварин Брук у Каїрі.

Перед візитом до Єгипту королі відвідають Йорданію з триденним візитом, під час якого вони зустрінуться з королем Абдаллою II та королевою Ранією у палаці Аль-Хусейнія.

“Принц Уельський зосередиться на питаннях екології, міжконфесійному діалозі, збереженні спадщини та створенні робочих місць та можливостей для молоді. Герцогиня продовжить свою відданість підтримці жінок, а також освіті дівчаток”, – також повідомило посольство Великобританії в Єгипті.

“Герцогиня побачить роботу, яку проводить її Величність королевою Йорданії Ранією із захисту вразливих дітей і матерів, а також просвітництво батьків у питаннях захисту та охорони дітей. Її Королівська Високість також відвідає освітні програми для підлітків і молодих жінок, які вже не відвідують формальні школи участь у заході Women of the World (WOW), який сприяє розширенню прав та можливостей жінок із усіх верств суспільства”, – додали у посольстві.

“Потім принц і герцогиня візьмуть участь у прийомі “Святкування сторіччя”, щоб підкреслити глибину та широту цих 100-річних стосунків та з нетерпінням чекати наступного сторіччя, працюючи разом на наше спільне благо”, – продовжили у посольстві.