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Население Египта за пятьдесят дней увеличилось на четверть миллиона

У провінції Каїр проживає 10,1 мільйона чоловік.

Глеб Парфененко
Население Египта за пятьдесят дней увеличилось на четверть миллиона
istock / Getty Images

Часы на здании Египетского статистического управления, подсчитывающие увеличение населения, показали, что они достигли 102 250 450 человек, сообщает сайт «Cairo 24».

Это увеличение на четверть миллиона за пятьдесят дней после того, как 5 июля этого года население Египта достигло 102 миллионов.

За последние пятьдесят дней население увеличилось в среднем на 5000 человек в день, что составляет 208 в час или одного человека каждые 18 секунд.

На первом месте Каир, в котором проживает 10,1 миллиона человек. На втором месте Гиза с 9,3 миллионами.

Каир и Гиза вместе с несколькими другими селами и пригородами составляют т.н. Большой Каир — один из крупнейших мегаполисов мира.

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