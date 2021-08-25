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LifeStyleЄГИПЕТ

Населення Єгипту за п’ятдесят днів збільшилася на чверть мільйона

У провінції Каїр проживає 10,1 мільйона чоловік.

Гліб Парфененко
Населення Єгипту за п'ятдесят днів збільшилася на чверть мільйона
istock / Getty Images

Годинники на будівлі Єгипетського статистичного управління, які підраховують збільшення населення, показали, що вони досягли 102 250 450 осіб, повідомляє веб-сайт “Cairo 24”.

Це збільшення на чверть мільйона за п’ятдесят днів після того, як 5 липня цього року населення Єгипту досягло 102 мільйонів.

За останні п’ятдесят днів населення збільшилося в середньому на 5000 осіб на день, що становить 208 на годину або одну людину кожні 18 секунд.

На першому місці Каїр, в якому проживає 10,1 мільйона осіб. На другому місці Гіза з 9,3 мільйонами.

Каїр та Гіза разом з кількома іншими селами та передмістями складають т.з. Великий Каїр – один з найбільших мегаполісів світу.

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