Крупный пожар на кинофестивале Эль-Гуна в Египте, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Четырнадцать человек получили ранения в результате пожара в главном зале кинофестиваля в Эль-Гуна в Египте, который вспыхнул за день до его начала, сообщает газета «Аль-Ахрам». На место происшествия прибыли 20 машин скорой помощи и мобильные бригады. Восемь человек были доставлены в больницу.

После того, как пожар был потушен, стало ясно, что ущерб, нанесенный зала, был несерьезным. Основатель фестиваля, бизнесмен миллионер Нагуиб Савирис, написал в Твиттере, что инцидент не нарушит программу культурного мероприятия и оно пройдет на египетском курорте Красного моря, как и планировалось, с 14 по 22 октября.

Причина пожара все еще расследуется, предполагается, что это было короткое замыкание.