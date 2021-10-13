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ЕГИПЕТ

Крупный пожар на кинофестивале Эль-Гуна в Египте, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Глеб Парфененко
Крупный пожар на кинофестивале Эль-Гуна в Египте, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Четырнадцать человек получили ранения в результате пожара в главном зале кинофестиваля в Эль-Гуна в Египте, который вспыхнул за день до его начала, сообщает газета «Аль-Ахрам». На место происшествия прибыли 20 машин скорой помощи и мобильные бригады. Восемь человек были доставлены в больницу.

После того, как пожар был потушен, стало ясно, что ущерб, нанесенный зала, был несерьезным. Основатель фестиваля, бизнесмен миллионер Нагуиб Савирис, написал в Твиттере, что инцидент не нарушит программу культурного мероприятия и оно пройдет на египетском курорте Красного моря, как и планировалось, с 14 по 22 октября.

Причина пожара все еще расследуется, предполагается, что это было короткое замыкание.

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