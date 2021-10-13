Велика пожежа на кінофестивалі Эль-Гуна в Єгипті, є постраждалі (Відео)

Чотирнадцять осіб отримали поранення в результаті пожежі в головному залі кінофестивалю в Ель-Гуна в Єгипті, який спалахнув за день до його початку, повідомляє газета “Аль-Ахрам”. На місце події прибули 20 машин швидкої допомоги і мобільні бригади. Вісім чоловік були доставлені в лікарню.

Після того, як пожежа була погашена, стало ясно, що збиток, нанесений залу, був несерйозним. Засновник фестивалю, бізнесмен-мільйонер Нагуіб Савіріс, написав у Твіттері, що інцидент не порушить програму культурного заходу і воно пройде на єгипетському курорті Червоного моря, як і планувалося, з 14 по 22 жовтня.

Причина пожежі все ще розслідується, передбачається, що це було коротке замикання.