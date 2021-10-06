Египет внедряет паспорт вакцины на следующей неделе

Министерство здравоохранения и народонаселения объявило во вторник, что со следующей недели в сотрудничестве с Министерством связи запускает паспорт здоровья для выявления лиц, уклоняющихся от вакцинации.

В заявлении министерства говорится, что этот электронный паспорт здоровья будет использоваться в аэропортах для определения позиции человека по вакцины COVID-19.

Он пояснил, что в паспорте здоровья будут использоваться три цвета: красный означает, что человек не вакцинирован, желтый — что он получил одну дозу, а зеленый — что получил две дозы.

Другим способом подтверждения будут страховые сертификаты для тех, кто получил вакцину, добавила она.

Эти сертификаты невозможно подделать благодаря наличию серийного номера, на который нанесен QR-код с датой вакцинации и названием вакцины, добавили в министерстве.

Министерство здравоохранения и народонаселения Египта в понедельник сообщило о 771 новый случай заболевания коронавирусов, 33 смерти и 700 выздоровления.

Всего в Египте было обнаружено 307 569 случаев заболевания, 17 469 смертей и 259 647 выздоровлений.

Министерство здравоохранения повторил предупреждение против четвертой волны коронавируса в Египте, подчеркнув, что все должны соблюдать меры предосторожности.

Министерство заявило, что на сайте министерства зарегистрировано 10 миллионов граждан, желающих получить вакцину, 7,5 миллиона из которых получили хотя бы одну дозу.

Египет предоставил много вакцин или через фабрики VACSERA, или импортированными вакцинами.

В дополнение к центров вакцинации для путешественников существует 512 центров вакцинации для граждан, добавил он, а также тысячи медицинских мобильных бригад и автоколонн, которые посещают граждан в различных местах скопления людей.