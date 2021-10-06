Єгипет впроваджує паспорт вакцини на наступному тижні

Міністерство охорони здоров’я та народонаселення оголосило у вівторок, що з наступного тижня у співпраці з Міністерством зв’язку запускає паспорт здоров’я для виявлення осіб, які ухиляються від вакцинації.

У заяві міністерства говориться, що цей електронний паспорт здоров’я буде використовуватися в аеропортах для визначення позиції людини щодо вакцини COVID-19.

Воно пояснило, що в паспорті здоров’я будуть використовуватися три кольори: червоний означатиме, що людина не вакцинована, жовтий – що він отримав одну дозу, а зелений – що отримав дві дози.

Іншим способом підтвердження будуть страхові сертифікати для тих, хто отримав вакцину, додала вона.

Ці сертифікати неможливо підробити завдяки наявності серійного номера, на який нанесений QR-код з датою вакцинації і назвою вакцини, додали в міністерстві.

Міністерство охорони здоров’я та народонаселення Єгипту в понеділок повідомило про 771 новий випадок захворювання коронавірусів, 33 смерті і 700 одужання.

Всього в Єгипті було виявлено 307 569 випадків захворювання, 17 469 смертей і 259 647 видужань.

Міністерство охорони здоров’я повторило попередження проти четвертої хвилі коронавіруса в Єгипті, підкресливши, що всі повинні дотримуватися запобіжних заходів.

Міністерство заявило, що на сайті міністерства зареєстровано 10 мільйонів громадян, які бажають отримати вакцину, 7,5 мільйона з яких отримали хоча б одну дозу.

Єгипет надав багато вакцин або через фабрики VACSERA, або імпортованими вакцинами.

На додаток до центрів вакцинації для мандрівників існує 512 центрів вакцинації для громадян, додав він, а також тисячі медичних мобільних бригад і автоколон, які відвідують громадян в різних місцях скупчення людей.