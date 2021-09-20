Египет обнаружил древние инструменты, используемые в религиозных ритуалах в Кафр-эль-Шейхе

Египетская археологическая миссия, работавшая в Храме фараонов (Бото) в провинции Кафр-эль-Шейх, обнаружила некоторые древние инструменты, используемые в религиозных ритуалах в храме, в рамках плана археологических раскопок, проводимого Высшим советом древностей.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, сказал, что это открытие было очень важным, потому что оно включало инструменты, которые фактически использовались при выполнении ежедневных религиозных ритуалов богини Хатор. Вероятно, инструменты были быстро помещены под группу уложенных друг на друга каменных блоков. Регулярно самый высокий песчаный холм на юге храма богини Ваджит — это холм фараонов (Пхуту).

Айман Ашмави, глава Сектора египетских древностей в Совете, сказал, что это открытие включало часть известнякового столба в форме богини Хатор, группу курильниц, сделанных из фаянса, одна из которых с головой бога Гора. , и группа глин, которые использовались в религиозных и церемониальных ритуалах богини Хатор. Кроме того, здесь были маленькие статуи богини Таварт и идола Тоти, маленькое кресло для беременных, большой держатель для подношений, чистый золотой глаз Уджат и остатки золотых чешуек, использованных для позолоты некоторых других предметов.

Он отметил, что миссия обнаружила замечательную группу изображений слоновой кости с изображением женщин, несущих подношения, сцены повседневной жизни дельта-кобыл, включая растения, птиц и животных, большую известняковую перемычку с иероглифическими текстами в рельефе и часть королевская картина короля, выполняющего религиозные ритуалы в храме Бхутто. Некоторые части украшены иероглифическими текстами и линиями, пятью титулами царя Псамтика I и именами двух царей «Ва Иб Ра» и «Яхмос II» из королей 26-й династии.

Хоссам Гонейм, генеральный директор Kafr El-Sheikh Antiquities и глава археологической миссии, сказал, что миссия также обнаружила изнутри огромное здание из полированного известняка, которое, как полагают, является источником святой воды, используемой в повседневных ритуалах. Состоит из ванны, водного бассейна и места для подогрева воды. Вся ванная комната подвергается круговороту воды на самом высоком уровне с точки зрения подачи воды или дренажа за ее пределами.