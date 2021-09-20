Єгипет виявив древні інструменти, використовувані в релігійних ритуалах в Кафр-ель-Шейху

Єгипетська археологічна місія, що працювала в Храмі фараонів (Бото) в провінції Кафр-ель-Шейх, виявила деякі стародавні інструменти, використовувані в релігійних ритуалах в храмі, в рамках плану археологічних розкопок, що проводиться Вищою радою старожитностей.

Мостафа Вазирі, генеральний секретар Вищої ради старожитностей, сказав, що це відкриття було дуже важливим, тому що воно включало інструменти, які фактично використовувалися при виконанні щоденних релігійних ритуалів богині Хатор. Ймовірно, інструменти були швидко поміщені під групу покладених один на одного кам’яних блоків. Регулярно найвищий піщаний пагорб на півдні храму богині ваджу – це пагорб фараонів (пхут).

Айман Ашмаві, глава Сектора єгипетських старожитностей в Раді, сказав, що це відкриття включало частину вапнякового стовпа в формі богині Хатор, групу курильниц, зроблених з фаянсу, одна з яких з головою бога Гора, і група глин, які використовувалися в релігійних і церемоніальних ритуалах богині Хатор. Крім того, тут були маленькі статуї богині Таварт і ідола Тоті, маленьке крісло для вагітних, великий тримач для підношень, чистий золотий очей Уджат і залишки золотих лусочок, використаних для позолоти деяких інших предметів.

Він зазначив, що місія виявила чудову групу зображень слонової кістки із зображенням жінок, які несуть підношення, сцени повсякденного життя дельта-кобил, включаючи рослини, птахів і тварин, велику вапнякову перемичку з ієрогліфічними текстами в рельєфі і частина королівська картина короля, що виконує релігійні ритуали в храмі Бхутто. Деякі частини прикрашені ієрогліфічними текстами і лініями, п’ятьма титулами царя Псамтика I і іменами двох царів «Ва Іб Ра» і «Яхмос II» з королів 26-й династії.

Хоссам Гонейм, генеральний директор Kafr El-Sheikh Antiquities і глава археологічної місії, сказав, що місія також виявила зсередини величезний будинок з полірованого вапняку, який, як вважають, є джерелом святої води, використовуваної в повсякденних ритуалах. Складається з ванни, водного басейну і місця для підігріву води. Вся ванна кімната піддається круговороту води на найвищому рівні з точки зору подачі води або дренажу за її межами.