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ЕГИПЕТ

Amazon открывает свой первый логистический центр в Египте

Евгений Подольский
Amazon открывает свой первый логистический центр в Египте

Известная многонациональная компания Amazon готовится к официальному открытию в Египте в этом году, так как она открыла во вторник, 31 августа, крупнейший логистический центр в Африке.

На инаугурации присутствовали премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, министр связи Амр Талаат и министр торговли и промышленности Невин шуме.

По словам Роналду Машхур, вице-президента Amazon по Ближнему Востоку и Северной Африке, логистический центр, расположенный в 10-м районе города Рамадан в провинции Шаркия, призван обеспечить более эффективные покупки и доставку, чтобы удовлетворить потребности покупателей в Интернете.

Чтобы помочь местным предприятиям увеличить свои продажи, Amazon предлагает ряд инструментов, таких как возможность создавать кампании, чтобы привлечь внимание к их продуктам, и проводить рекламные акции в виде купонов в любое время года.

Amazon работает в Египте с 2017 года из-за Souq.com.

Компания управляет большой местной логистической и операционной сетью по всему Египту, включая свой главный центр выполнения заказов, поддерживаемый 15 станциями доставки по всей стране. Amazon также открыла офисы корпоративного обслуживания и обслуживания клиентов, а общая численность местного персонала превышает 3000 человек в сфере корпоративного обслуживания, обслуживания клиентов и операций в Египте.

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